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09.11.2019 20:16
Рубрика: Власть

Путин предложил создать правила взаимодействия с искусственным интеллектом

Текст: Кира Латухина
Россия способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом президент заявил на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey. Это вопрос нашего будущего и места России в мире, добавил он и призвал снимать надуманные барьеры и направить возможности ИИ на решение проблем граждан, кардинально изменив систему госуправления.
Фото: Константин Завражин Фото: Константин Завражин
Фото: Константин Завражин

"Искусственный интеллект - ресурс колоссальной силы. Кто будет владеть им, тот вырвется далеко вперед, приобретет огромные конкурентные преимущества", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. "Нельзя изобретать технологии ради самих технологий", - сказал он. "Наша главная цель - это устойчивое гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей для граждан", - пояснил президент. Потому что человек - высшая ценность, подчеркнул он.

Фото: iStock
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Искусственный интеллект аккумулирует в себе прорывные достижения естественных и гуманитарных наук, заметил глава государства. "Как и великие географические открытия, как выход в космос, это еще и шаг в неизведанное, - продолжил он. - Особенно это касается развития так называемого сильного искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации. Такие перспективы - это притягательный и дерзновенный вызов для смелых, талантливых, увлеченных людей". И в первую очередь, для молодежи, которая не боится мечтать и напряженно работать.

Таких людей все больше, и это очень значимые изменения в нашем обществе. "Сотни тысяч школьников, студентов, инженеров, исследователей увлечены наукой, идеей технологического прорыва", - констатировал Путин. Команды по всей стране делают важные открытия, создают новые решения и изобретения.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Именно люди - главный фактор успеха по всем направлениям технологического развития. Президент призвал обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие, благоприятные условия, "дружественное пространство" для каждого, кто запускает стартап. Такие люди должны быть уверены, что нужны и получат поддержку, что могут добиться успеха в России, пояснил он.

В том числе предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования и снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения. Настоящей "пищей", топливом для искусственного интеллекта президент назвал данные, массивы информации. Чем выше их качество, больше полнота, объем - тем эффективней алгоритмы и точнее результаты. Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, снимать "подчас надуманные преграды" для их использования, убежден глава государства. Естественно, гарантировав безопасность и соблюдение интересов и прав граждан. Это очень тонкая грань, и нужно найти баланс между максимальным раскрытием информации и правом людей на защиту своих данных.

Фото: Александр Корольков
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Президент призвал кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных. "Отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта", - сказал он. Предстоит вырастить целые поколения профессионалов, которые смогут в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта, пояснил Путин.

Причем речь не только об узких, профильных специалистах в сфере IT. Умение работать с искусственным интеллектом должно быть обязательным требованием к любой профессии: в экономике, бизнесе, здравоохранении, правоохранительной сфере и во власти, произнес президент. "Технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, что чрезвычайно важно для устойчивости общества", - сказал он. Ведь люди будут видеть, что делает власть, и как и чем руководствуется при принятии решений. Необходимо направить возможности искусственного интеллекта на решение проблем конкретного человека и изменить качество и облик всей системы госуправления - это важнейшее условие решения масштабных задач, которые стоят перед Россией, убежден глава государства.

На конференцию пригласили свыше пяти тысяч участников - ведущих международных и российских экспертов в области искусственного интеллекта и анализа данных, а также представителей более чем тысячи компаний - лидеров по развитию и применению технологий ИИ в бизнес-процессах. "Это абсолютно правильная инициатива, которая направлена на создание сообщества единомышленников на всем пространстве страны", - похвалил Путин. После конференции будет создан консорциум для реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

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