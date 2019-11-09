Путин: Россия может стать лидером в области искусственного интеллекта

Россия способна войти в число глобальных лидеров в области искусственного интеллекта, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

"Самый строгий спрос с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием​​, - передает РИА Новости заявление президента. - Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны. Вес, значимость предстоящей работы исключительно велики. Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта".

Глава государства также подчеркнул важность запуска прорывных проектов в сфере искусственного интеллекта.

"Как и выход в космос, это шаг в неизведанное, особенно это касается развития так называемого сильного искусственного интеллекта, который может стать фундаментом и прорывом всей цивилизации", - подчеркнул он.

Необходимым условием для этого, как считает президент, должна стать поддержка стартапов, а также отладка эффективного механизма венчурного финансирования проектов.

"Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты", - заявил Путин.