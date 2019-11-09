Почти 3 тысячи подъездов капитально отремонтированы с начала года в столице

В столице капитально отремонтировали около 3 тысяч подъездов по единому стандарту. Ремонт шёл почти в тысяче домов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что капитальный ремонт подъездов стал 15-м видом работ, который выполняется в рамках региональной программы капитального ремонта в Москве.

"До включения капитального ремонта подъездов в региональную программу капитального ремонта в 2018 году, входные группы ремонтировались силами управляющих компаний. Текущий ремонт позволял поддерживать подъезды в эксплуатационном состоянии. Включение капитального ремонта входных групп в перечень работ позволяет получить максимальную комплексность капитального ремонта дома. Жители получат не только обновлённые инженерные системы, фасад, кровлю, но и отремонтированный в соответствии со всеми современными стандартами и технологиями подъезд", - отметил Петр Бирюков.

По решению города московским Фондом капитального ремонта разработан стандарт ремонта подъездов, включающий работы, которые невозможно было выполнить в рамках текущего ремонта. Например, установку дверей с высоким уровнем огнестойкости или восстановление ступеней и лестничных площадок.

"Новый стандарт оставляет за жителями право выбора цветовых решений отделки. Причем участие собственников квартир в выборе цвета стен или плитки подъездов - одно из ключевых требований к новому стандарту ремонта подъездов. Другой отличительной чертой стали входные группы с остеклением", - уточнил заммэра.

Напомним, после утверждения стандарта ремонта подъездов Фондом капитального ремонта совместно с префектурами округов проводились "Дни открытых дверей". В помещениях префектур были созданы выставки, где были представлены все материалы и технологии, применяемые при капитальном ремонте подъездов. Участниками стали представители подрядных организаций и Фонда капитального ремонта, которые отвечали на все вопросы жителей. Участие в "Днях открытых дверей" приняло более 1,5 тыс. человек. Сейчас постоянная выставка работает в Учебно-производственном комплексе капитального ремонта, а стандарт выложен в открытом доступе на сайте Фонда капитального ремонта.