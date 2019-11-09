Театральный фестиваль "Русская классика" возродился в Орле

VIII фестиваль "Русская классика" в Орле открылся непривычно для подобных мероприятий: главный режиссер Тургеневского театра Алексей Доронин придумал церемонию необычную и запомнившуюся. После того, как на экране промелькнули фотографии, афиши и фрагменты предыдущих семи "Русских классик", на сцену вышли Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Достоевский, Островский, Тургенев и Чехов. Все они оказались в очереди на прием в некоем Высоком министерстве, определяющем репертуар театров. А за кулисами скрывались невидимые нам до поры до времени эмигранты - Бунин, Набоков, Довлатов.

Их вызывали по алфавиту, и каждый, ненадолго скрывшись от публики, выходил с коротким комментарием: Бунину, например, объявили, что театры будут играть "Темные аллеи", но без женских персонажей; мрачному Достоевскому (ему предложили перед входом оставить спрятанный во внутреннем кармане топорик) рекомендовали превратить Алешу из "Братьев Карамазовых" в девушку; Набокову, явившемуся с Лолитой, велено было адаптировать роман до 12+; Довлатову заявили, что представлять его произведения не будут, поскольку наследники требуют больших выплат… А в финале все они ушли за прозрачный занавес и тенями стали удаляться в глубину…

Когда-то театральный фестиваль "Русская классика", регулярно проходивший в Орле, считался престижным в стране. Но обстоятельства сложились так, что он прекратил свое существование на долгих одиннадцать лет. Его возрождение стало возможным в Год театра - и уже в статусе Международного, так как открывал VIII фестиваль "Русская классика" Новый драматический театр из Минска спектаклем "Бешеные деньги" А.Н.Островского. А в пятидневной программе фестиваля приняли участие Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль" им. М.М.Бахтина ("Поэма о театре" по "Реквиему" Л.Андреева), Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство" ("Лес" А.Н.Островского), Орловский театр кукол ("Сказка о рыбаке и рыбке" А.С.Пушкина), Рязанский областной театр драмы ("Вишневый сад" А.П.Чехова), Владимирский академический областной драматический театр ("Зыковы" М.Горького), Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С.Щепкина ("Волки и овцы" А.Н.Островского); Театр "Камерная сцена" из Лобни ("Мертвые души" Н.В.Гоголя). И, конечно, хозяева "Русской классики", покорившие орловчан и гостей сильным, непривычным во многом спектаклем "Дубровский" по А.С.Пушкину, изобретательно и психологически точно поставленным Алексеем Дорониным.

Как и на каждом фестивале, спектакли отличались по уровню, по сегодняшнему восприятию отечественной классики, но мнение жюри было на редкость единодушным, выделив в разных номинациях работы "Свободного пространства" (режиссер В.Анненкова), Белгородского театра (режиссер А.Кузин), Орловского театра кукол (режиссер П.Акинин), Тургеневцев и главного исполнителя владимирских "Зыковых" И.Клочкова (режиссер Б.Бланк). В шести традиционных номинациях дипломы лауреатов получили: "Лучший спектакль" - "Волки и овцы", "Лучшая режиссура" - Алексей Доронин, "Лучшая сценография" - "Сказка о рыбаке и рыбке", "Лучший актерский ансамбль" - "Лес", "Лучшая мужская роль" - В.Лагоша ("Лес"), "Лучшая женская роль" - М.Русакова ("Волки и овцы"), "Лучшая женская роль второго плана" - В.Ерошенко ("Волки и овцы"), "Лучшая мужская роль второго плана" - Н.Чупров ("Дубровский"). Специальных призов жюри удостоены П.Легкобит (Троекуров в "Дубровском") и И.Клочков (Зыков).

Как бы ни были схожи все фестивали (по крайней мере, большинство) праздничной атмосферой, радостью встреч с давно знакомыми и обретением новых запоминающихся имен, в каждом из них есть своя "изюминка". В фестивале "Русская классика" она проявилась в самом факте возрождения некогда значимого театрального форума, который, верится, благодаря стараниям директора Орловского государственного академического театра им. И.С.Тургенева Елены Казаковой и председателя регионального отделения СТД РФ Павла Легкобита станет ежегодным. А еще - в приверженности многих из названных коллективов к традициям русского психологического театра, которые в последнее время размываются и теряют свои очертания. Так что будем ждать и надеяться на новые встречи, на которых непременно прозвучит если не высказанный вслух, а звучащий в душе каждого ценителя театра призыв Аркадия Несчастливцева из "Леса": "Руку, товарищ!.."