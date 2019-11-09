В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Петрович Макаров погиб накануне вечером, помогая соседям тушить пожар.

О трагедии сообщил в Twitter губернатор региона Алексей Островский: "Замечательный был человек и отличный Глава. Очень большая потеря и для семьи и для общества".

По данным областного МЧС, сообщение о возгорании в частном на Школьном проезде поступило накануне в 21.30. На место выехали четверо пожарных.

Как пояснили ТАСС в экстренной службе, по прибытии оказалось, что глава района пытался помогать своим соседям тушить пожар и выносить имущество, но затем почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, но медики не смогли спасти мужчину.

Прощание с Олегом Макаровым состоится завтра.