Врачи рассказали, как смена погоды влияет на сердце

Людей, патологически реагирующих на перепады атмосферного давления, изменения влажности и температуры воздуха, называют метеопатами. Особо остро на смену погоды, как правило, реагируют люди, страдающие болезнями суставов и костей, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. А ноябрьская погода крайне переменчива и Минздрав Московской области подготовил рекомендации о том, как снизить влияние погоды на сердце.

"Наиболее частыми симптомами метеозависимости является головная боль, слабость, возможно тошнота, кровотечения из носа, что чаще всего обусловлено перепадами артериального давления", - рассказала врач-кардиолог Регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова.

Во время перепадов температуры врачи рекомендуют придерживаться более щадящего режима дня, избегать переутомления и стрессов. Следует строго контролировать артериальное давление и пульс, а также принимать все назначенные лечащим врачом препараты.

"Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, кризовое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу", - отметила доктор.