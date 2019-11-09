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09.11.2019 05:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Последних белух из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустят в воскресенье

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ВНИРО Фото: Пресс-служба ВНИРО
Фото: Пресс-служба ВНИРО

В субботу, 9 ноября, ожидается выпуск в море 13 белух, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского институты рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Таким образом, погруженные на научно-исследовательское судно "Зодиак", в пятницу морские млекопитающие будут выпущены в субботу. А другое судно "Профессор Кагановский" встанет под погрузку последней партии белух, которые, если не помешает погода, будут выпущены на волю в воскресенье или ближайшие дни.

Накануне, 8 ноября, "Профессор Кагановский", успешно преодолев расстояние от бухты Средняя до бухты Успения за семь часов, привез к месту выпуска 19 белух. Все они уже на свободе, к трем животным прикреплены спутниковые метки.

В Приморье выпустили на волю часть белух из последней партии

Специалисты ВНИРО отмечают, что кормовая база в бухте Успения, находящейся в Лазовском районе Приморского края, сейчас лучше, чем в Сахалинском заливе, где морских млекопитающих выпускали раньше.

Напомним, ранее находящихся в "китовой тюрьме" в бухте Средняя морских млекопитающих перевозили автомобильным транспортом и затем баржами по Амуру к побережью Охотского моря, где и выпускали в естественную среду обитания. Но в связи с разливом Амура летом специалисты перешли на транспортировку белух морским транспортом.

Справка "РГ"

В "китовой тюрьме" в Приморье с осени прошлого года содержались 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух.  Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Расследуется уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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