Московское "Динамо" в 16-м туре РПЛ на выезде обыграло казанский "Рубин" - 1:0. Это первая победа бело-голубых в Казани с 2006 года.

Московское "Динамо" проводило первый матч после того, как Кирилл Новиков был утвержден на посту главного тренера команды. Пока молодой специалист будет руководить командой до конца сезона, а уже после его окончания руководство клуба будет решать - продлевать ли контракт со своим воспитанником или же искать на этот пост более опытного претендента.

Накануне матча команды находились на соседних позициях в турнирной таблице. Казанцы располагались на 12-й позиции, динамовцы - на 13-й. Однако фаворита в матче назвать было сложно - "Рубин" не проигрывал в пяти последних матчах, одержав одну победу и четырежды сыграв 0:0, а Динамо" при Кирилле Новикове, когда он еще являлся исполняющим обязанности главного тренера, повторило рекордную для нынешнего сезона серию из трех матчей без поражений.

Матч не получился зрелищным, но обеим командам сейчас объективно не до красоты. Все решил гол динамовца Себастьяна Шиманьского, забитый на 23-й минуте матча. А вот чего было в изобилии - борьбы и карточек. На 45-й минуте у хозяев был удален Александр Зуев, а на 66-й минуте отправился в раздевалку и динамовец Иван Ордец.

"Динамо" довело матч до победы и выиграло в Казани впервые с 2006 года. Этот успех переместил команду на 11-ю строчку с 18-ю очками. "Рубин" - с 17-ю очками стал 13-м.