Основательница Татарской лиги КВН погибла в ДТП

Основательница и "человек-легенда" Татарской лиги КВН Таштабанова Фарида Якубовна погибла в аварии на трассе Казань - Набережные Челны, в которую попал автомобиль группы организаторов, возвращавшейся с регионального полуфинала.

Как сообщили в КВН Татарстана, серьезно пострадали также Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа, оба находятся в реанимации, Хасанов впал в кому. Травмы в ДТП получили также Руслан Харисов и Катя Захарова.

"Это большая трагедия для клуба, это невосполнимая потеря для лиги КВН, это наша непроходящая боль", - заключили в КВН РТ, выражая соболезнования семье и близким погибшей.