Новости

Горбачев объяснил, почему не сожалеет о перестройке 14:13
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым 13:57
Сбежавшего из колонии осужденного задержали в Уфе 13:49
Погибшего в Чечне полицейского наградили орденом Мужества 13:46
ДНР и Киев запустили сигнальные ракеты о разведении сил в Петровском 13:40
В Новосибирске творчество Элджея признали опасным для детей 13:23
Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится 13:20
В Башкирии из-за отказа тормозов КамАЗа столкнулись пять машин 13:03
ЗАЗ "Спорт-900". Несостоявшийся конкурент Porsche 911 13:00
ICILS: Москва заняла второе место по компьютерной грамотности школьников 12:56
В Минздраве рассказали о снижении смертности от алкоголизма 12:42
В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника 12:40
МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак 12:32
Volkswagen сделал электромобиль из яблочного жмыха 12:17
Иран вопреки СВПД может отказаться от модернизации реактора в Араке 12:10
В центре Петербурга спасли утопленника с женскими руками в рюкзаке 12:08
Стала известна дата последнего концерта "Ленинграда" 11:59
Путин поздравил Пахмутову с юбилеем 11:56
Создан алгоритм, предсказывающий ход реабилитации после операций 11:35
В Коми расстреляли мирового судью 11:19
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар 11:13
Шесть российских фильмов стали претендентами на номинацию премии "Золотой глобус" 11:02
Александр Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с юбилеем 10:53
В ДТП в Калмыкии один человек погиб и четверо пострадали 10:50
Новейший крейсер "Князь Владимир" поразил "неприятеля" в Белом море 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
09.11.2019 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбежавшего из колонии осужденного задержали в Уфе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Кировском районе Уфы задержали сбежавшего три дня назад из мелеузовской колонии осужденного. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по РБ.

Из колонии под Красноярском сбежал осужденный за убийство

Судимый за кражу и изнасилование 30-летний мужчина должен был провести в колонии шесть с половиной лет, а выйти на свободу в августе 2021 года. Однако во время утренней проверки 6 ноября обнаружилось, что его нет в колонии.

Следователи регионального следкома сейчас выясняют, каким образом осужденный сумел покинуть территорию колонии, и проводит проверку.

За побег ему грозит до четырех лет лишения свободы, также ему предстоит возместить материальные затраты на его поимку.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника
"Российская газета" - победитель Всероссийского конкурса "ПРО Образование 2019"
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар
У задержанных за убийство экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом
В Росстате назвали "мужские" и "женские" регионы