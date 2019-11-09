Сбежавшего из колонии осужденного задержали в Уфе

В Кировском районе Уфы задержали сбежавшего три дня назад из мелеузовской колонии осужденного. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по РБ.

Судимый за кражу и изнасилование 30-летний мужчина должен был провести в колонии шесть с половиной лет, а выйти на свободу в августе 2021 года. Однако во время утренней проверки 6 ноября обнаружилось, что его нет в колонии.

Следователи регионального следкома сейчас выясняют, каким образом осужденный сумел покинуть территорию колонии, и проводит проверку.

За побег ему грозит до четырех лет лишения свободы, также ему предстоит возместить материальные затраты на его поимку.