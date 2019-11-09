В Башкирии рабочих завалило землей в траншее: один погиб

В Учалах при работах в траншее под землей оказались трое рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По предварительной информации, рабочие проводили сварку полиэтиленовых труб и прокладывали водопровод на глубине около двух метров, когда неожиданно обвалилась стенка траншеи.

В итоге под землей оказались трое рабочих, которые были в тот момент в траншее. По оперативной информации, двое мужчин, которым 21 год и 29 лет, получили различные травмы, их передали медикам скорой помощи. Третий рабочий - 28-летний мужчина - погиб.