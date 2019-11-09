В Нижнем Новгороде глава района уволен из-за уголовного дела

В Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело в отношении теперь уже бывшего главы администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве.

Об этом сообщило СУ СК по региону. Уголовное дело заведено по части 3 статьи 33, части 1 статьи 285 и статье 289 УК РФ. С 7 ноября чиновник отстранен от должности главы администрации района по решению Борского городского суда и ходатайству следователя.

В ведомстве уточнили, что в 2018 году Алексей Мочкаев, будучи тогда первым заместителем главы администрации Бора, пользуясь служебным положением, организовал "совершение директором одного из муниципальных предприятий противоправной деятельности", вследствие чего тот злоупотребил своими должностными полномочиями. Также Мочкаев занимался предпринимательской деятельностью, предоставив управляемой им организации льготы и преимущества со стороны муниципального предприятия.

Оперативной разработкой деятельности чиновника занимались сотрудники регионального УФСБ. Сейчас Алексей Мочкаев находится под подпиской о невыезде.