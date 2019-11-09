В Уфе полицейского наградили посмертно орденом Мужества

Майор полиции Рафис Нурмухаметов, погибший в Учалинском районе при попытке остановить преступника, посмертно награжден госнаградой орденом Мужества. Министр внутренних дел республики Роман Деев вручил награду дочери погибшего - Ляйсан Нурмухаметовой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

- Рафис Нурмухаметов до конца выполнил свой служебный долг и погиб, защищая жизнь и здоровье граждан, - подчеркнул министр.

Напомним, Рафис Нурмухаметов - одна из жертв учалинского стрелка, из-за семейной ссоры убившего троих людей. Трагедия произошла 13 января 2019 года, когда пьяный местный житель схватил ружье и попытался застрелить супругу. Женщина побежала за помощью к соседям, но обезумевший мужчина выстрелил в них (убив женщину и ранив ее мужа), а затем продолжил преследовать супругу. Женщина хотела укрыться у участкового, который попытался вырвать ружье у нападавшего, но получил ранение в бедро. После этого мужчина застрелил сбежавшую жену и убил себя.

Рафиса Нурмухаметова доставили в реанимацию, но через несколько часов он скончался от потери крови.