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09.11.2019 15:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео

Текст: Наталья Граф

Видеорегистратор автомобиля, которым управлял актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков, записал момент его гибели.

На записи видно, как водитель на загородной трассе идет на обгон, выезжает на встречную полосу и не справляется с управлением автомобиля. Машина вылетает в кювет и врезается в деревья. Актер погиб на месте от полученных травм.

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Ранее местные СМИ сообщали о том, что смертельное ДТП произошло 4 ноября на 1 километре автодороги Минусинск - Большая Ничка - Жерлык. 64-летний водитель, управляя автомобилем Lifan, ехал со стороны села Солдатово в сторону Минусинска. В нарушение требований дорожного знака "Обгон запрещен" и сплошной линии разметки он выехал на встречную полосу.

Бубенков проработал на сцене Минусинского драматического театра артистом 19 лет, три года в должности заместителя художественного руководителя.

- В декабре ему исполнилось бы 65 лет. Весь коллектив Минусинского драматического театра скорбит вместе с родными и близкими Виктора Петровича, - сообщается на сайте театра.

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С прискорбием сообщаем, что 4 ноября скоропостижно ушел из жизни Виктор Петрович Бубенков. 19 лет Виктор Петрович проработал на сцене Минусинского драматического театра артистом, три года в должности заместителя художественного руководителя. В декабре Виктору Петровичу исполнилось бы 65 лет. С Виктором Бубенковым работали многие заслуженные артисты, режиссеры, заслуженные деятели искусств, и высоко ценили его как артиста и как человека. Весь коллектив Минусинского драматического театра скорбит вместе с родными и близкими Виктора Петровича. Прощание с Виктором Петровичем Бубенковым состоится 6 ноября с 11-30 до 14-00 на сцене Минусинского драматического театра. #Минусинскийтеатр #Минусинск

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