Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео

С прискорбием сообщаем, что 4 ноября скоропостижно ушел из жизни Виктор Петрович Бубенков. 19 лет Виктор Петрович проработал на сцене Минусинского драматического театра артистом, три года в должности заместителя художественного руководителя. В декабре Виктору Петровичу исполнилось бы 65 лет. С Виктором Бубенковым работали многие заслуженные артисты, режиссеры, заслуженные деятели искусств, и высоко ценили его как артиста и как человека. Весь коллектив Минусинского драматического театра скорбит вместе с родными и близкими Виктора Петровича. Прощание с Виктором Петровичем Бубенковым состоится 6 ноября с 11-30 до 14-00 на сцене Минусинского драматического театра. #Минусинскийтеатр #Минусинск