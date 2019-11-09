Погибшего в Чечне полицейского наградили орденом Мужества

Старшина полиции Александр Дворников из Новокузнецка посмертно награжден орденом Мужества.

- Высокую награду его матери Светлане Дворниковой передал Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, - сообщает УМВД России по Кемеровской области.

Полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции погиб при выполнении служебных обязанностей 1 июля 2019 года. Александр Дворников находился в служебной командировке в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. Боевик с ножом и гранатой напал на контрольно-заградительный пост №4 и смертельно ранил полицейского. Нападавшего уничтожили ответным огнем.

В МВД отметили, что семье погибшего сотрудника будет оказана всесторонняя поддержка.