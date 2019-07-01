МВД: Напавший на пост в Чечне бандит успел бросить гранату

В Ачхой-Мартановском районе Чеченской республики, недалеко от поселка Бамут, бандит с ножом и гранатой напал на контрольно-заградительный пост. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО, нападавший был унитожен ответным огнем.

"Сегодня, примерно в 14 часов, на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики неизвестный подошел к сотруднику ВОГОиП МВД России и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнем нападавший ликвидирован", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте правоохранительного ведомства.

По данным МВД, сотрудник временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо Кавказском регионе скончался по дороге в госпиталь. Сейчас на месте работают следователи, личность нападавшего пока не установлена.

- Группа наших сотрудников выехала на место происшествия, пока информации больше предоставить не можем. Еще пока что известно, - рассказала "РГ" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СК РФ по Чечне Марьям Налаева.