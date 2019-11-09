В Новосибирске творчество Элджея признали опасным для детей

Комиссия новосибирского УФАС приняла решение возбудить административное дело в отношении индивидуального предпринимателя Алексея Узенюка (рэпера Элджея). Антимонопольщики считают, что тексты его песен могут нанести вред детям.

Жалоба на Элджея к антимонопольщикам поступила из-за размещения анонса его концерта в Новосибирске на станции метро "Студенческая". Реклама сопровождалась указанием возрастной категории "12+". Однако заявитель посчитал, что песни Элджея подросткам слушать крайне нежелательно. Он отметил, что в его творчестве содержится агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов.

- Как было сообщено заявителем, в репертуаре исполнителя "Элджей" находятся песни, содержащие нецензурную брань, а также запрещенная для распространения среди детей информация, способная вызвать у детей желание потреблять алкоголь и запрещенные вещества, - сообщает Новосибирское УФАС России.

УФАС установило, что концерт Элджея является зрелищным мероприятием, а реклама данного зрелищного мероприятия - информационной продукцией, на которую распространяются положения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Антимонопольщики ознакомились с композициями рэпера "Hey, Guys", "360°", "Ультрафиолетовая лампа", "Растворитель", "Ультрамариновые танцы", а также другими хитами. Проверка подтвердила, что в них содержится информация, являющаяся запрещенной для распространения среди детей.

В ведомстве отметили, что на рассмотрение дела комиссией Узенюк не явился, представителя не направил. Письменные пояснения, неоднократно запрошенные у лица антимонопольным органом, представлены не были.

В результате Новосибирское УФАС признало Узенюка нарушителем Федерального закона "О рекламе".

- Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Новосибирского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, - сообщает УФАС.