Новости

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ 15:43
В Петербурге ученого задержали за убийство с расчленением 15:38
Instagram отключит лайки в США 15:38
В расчленении девушки в Петербурге заподозрили известного историка 15:26
Нурмагомедов может провести первый бой в РФ во второй половине 2020 года 15:14
Петербуржцы раскупили все купейные билеты в Крым 14:43
В Уфе полицейского наградили посмертно орденом Мужества 14:40
В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа 14:21
На Кубани лесные пожары начали тушить с воздуха 14:17
Иран выйдет из ДНЯО в случае прекращения ядерной сделки 14:17
АвтоВАЗ оснастит вариатором дешевые Lada Vesta 14:15
Горбачев объяснил, почему не сожалеет о перестройке 14:13
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым 13:57
Сбежавшего из колонии осужденного задержали в Уфе 13:49
Погибшего в Чечне полицейского наградили орденом Мужества 13:46
ДНР и Киев запустили сигнальные ракеты о разведении сил в Петровском 13:40
В Новосибирске творчество Элджея признали опасным для детей 13:23
Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится 13:20
В Башкирии из-за отказа тормозов КамАЗа столкнулись пять машин 13:03
ЗАЗ "Спорт-900". Несостоявшийся конкурент Porsche 911 13:00
ICILS: Москва заняла второе место по компьютерной грамотности школьников 12:56
В Минздраве рассказали о снижении смертности от алкоголизма 12:42
В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника 12:40
МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак 12:32
Volkswagen сделал электромобиль из яблочного жмыха 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
09.11.2019 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

При хлопке газа в одной из многоэтажек Махачкалы пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

Хлопок газовоздушной смеси произошел днем в одной из махачкалинских квартир. В результате происшествия пострадали два человека.

На Кубани произошел взрыв газа в жилом доме

По информации пресс-службы МВД по Дагестану, оба пострадавших получили ожоги тела, с которыми были доставлены в ожоговый центр. В региональном МЧС сообщили, что возгорания в квартире после хлопка не произошло и привлечения спасателей не понадобилось.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная бригада, которой предстоит установить все обстоятельства ЧП.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан СКФО Дагестан Махачкала Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника
"Российская газета" - победитель Всероссийского конкурса "ПРО Образование 2019"
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар
У задержанных за убийство экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом
В Росстате назвали "мужские" и "женские" регионы