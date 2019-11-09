В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа

При хлопке газа в одной из многоэтажек Махачкалы пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

Хлопок газовоздушной смеси произошел днем в одной из махачкалинских квартир. В результате происшествия пострадали два человека.

По информации пресс-службы МВД по Дагестану, оба пострадавших получили ожоги тела, с которыми были доставлены в ожоговый центр. В региональном МЧС сообщили, что возгорания в квартире после хлопка не произошло и привлечения спасателей не понадобилось.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная бригада, которой предстоит установить все обстоятельства ЧП.