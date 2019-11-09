Создан алгоритм, предсказывающий ход реабилитации после операций

Петербургские ученые запатентовали компьютерную программу, способную прогнозировать ход реабилитации пациентов после кардиоопераций. Алгоритм основан на данных более чем ста пациентов, перенесших коронарное шунтирование.

Как сообщает пресс-служба СПбГУ, разработала программу исследовательская группа, в которую вошли специалисты кафедры психологии и психофизиологии вуза.

Вопросы реабилитации пациентов после операций на сердце волновали ученых давно. В идеале уже через год после сложной операции человек должен выйти на работу и вести обычную жизнь. Но многие пациенты не только за это время не восстанавливаются, но даже повторно оказываются на операционном столе.

В ходе исследования петербургские ученые выяснили, что длительный срок реабилитации связан со множеством факторов, среди них не только состояние здоровья пациента и ход самой операции, но и психологическое состояние человека, готовность к лечению, наличие вредных привычек, соблюдение диеты, количество физических нагрузок.

Исследовательская группа вбивала данные о ходе реабилитации пациентов спустя определенное время после операции. Информация анализировалась математическими методами, были выявлены определенные закономерности, которые легли в основу программы.

Созданная компьютерная программа позволяет врачу еще накануне операции вводить информацию о пациенте и получать прогноз по его реабилитации. Эта система позволит врачам и пациентам получать более ли менее объективные данные и на их основании корректировать ход реабилитационных мероприятий.