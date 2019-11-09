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09.11.2019 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Создан алгоритм, предсказывающий ход реабилитации после операций

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербургские ученые запатентовали компьютерную программу, способную прогнозировать ход реабилитации пациентов после кардиоопераций. Алгоритм основан на данных более чем ста пациентов, перенесших коронарное шунтирование.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба СПбГУ, разработала программу исследовательская группа, в которую вошли специалисты кафедры психологии и психофизиологии вуза.

Вопросы реабилитации пациентов после операций на сердце волновали ученых давно. В идеале уже через год после сложной операции человек должен выйти на работу и вести обычную жизнь. Но многие пациенты не только за это время не восстанавливаются, но даже повторно оказываются на операционном столе.

В ходе исследования петербургские ученые выяснили, что длительный срок реабилитации связан со множеством факторов, среди них не только состояние здоровья пациента и ход самой операции, но и психологическое состояние человека, готовность к лечению, наличие вредных привычек, соблюдение диеты, количество физических нагрузок.

Исследовательская группа вбивала данные о ходе реабилитации пациентов спустя определенное время после операции. Информация анализировалась математическими методами, были выявлены определенные закономерности, которые легли в основу программы.

Созданная компьютерная программа позволяет врачу еще накануне операции вводить информацию о пациенте и получать прогноз по его реабилитации. Эта система позволит врачам и пациентам получать более ли менее объективные данные и на их основании корректировать ход реабилитационных мероприятий.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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