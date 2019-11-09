В центре Петербурга спасли утопленника с женскими руками в рюкзаке

В Петербурге из реки Мойки спасли 63-летнего мужчину. В его рюкзаке спасатели нашли две женские руки и пистолет, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Допросить мужчину, чтобы установить, откуда у него в рюкзаке останки, не представлялось возможным. С переохлаждением петербуржца доставили в больницу.

Следователи ждут, пока он придет в себя. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сотрудники СК выясняют, чьи останки мужчина хранил в рюкзаке и при каких обстоятельствах он оказался в реке.