В Коми расстреляли мирового судью

В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.

ЧП произошло в городе Микунь. Мужчина погиб от огнестрельного ранения в своей квартире на улице Ленина. Кто и при каких обстоятельствах его нажал на курок, сейчас устанавливается.

Тем не менее, в Следственном комитете по Коми отмечают, что по имеющимся у ведомства сведениям, смерть мужчины не имела отношения к его профессиональной деятельности.

Сейчас в квартире погибшего работают следователи.