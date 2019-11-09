Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Мандарины могут принести немалую пользу организму человека. Однако злоупотреблять ими не стоит, а в некоторых случаях лучше проявить разумную осторожность.

Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина. Она, в частности, отметила, что в мандаринах содержится много витаминов, микро- и макроэлементов и веществ, которые препятствуют распространению грибков и имеют бактерицидные свойства. А пищевые волокна выводят излишки холестерина и нормализуют работу кишечника.

Эксперт подчеркивает, что эти фрукты особенно полезны в осенне-зимний период, когда распространяются вирусные заболевания. Содержащийся в мандаринах бета-каротин, наличие которого можно определить по яркой окраске, способствует обновлению слизистых.

"Это первая помощь для иммунной системы. Мандарины полезны даже для сердца - там много калия, который укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки жидкости. А в белой пленочке, которую многие выкидывают, содержится антиоксидант", - говорит Елена Соломатина.

Однако ограничить употребление мандаринов рекомендуется людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом и имеющим повышенную кислотность. Также не стоит есть мандарины натощак. Кроме того, диетолог не рекомендует заваривать мандариновые корочки, особенно если речь идет об импортных фруктах. Дело в том, что они могут быть обработаны противогрибковыми средствами. И еще один совет: предпочтительнее съесть мандарин, а не пить мандариновый сок.

Елена Соломатина также назвала безопасную ежедневную порцию мандаринов: 2-3 штуки. Но это усредненный уровень. Многое зависит от состояния здоровья человека и количества потребляемых им сахаров.