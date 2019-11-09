Новости

Шесть российских фильмов стали претендентами на номинацию премии "Золотой глобус" 11:02
Александр Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с юбилеем 10:53
В ДТП в Калмыкии один человек погиб и четверо пострадали 10:50
Новейший крейсер "Князь Владимир" поразил "неприятеля" в Белом море 10:46
Медведев поздравил Александру Пахмутову с юбилеем 10:43
У задержанных за убийство экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом 10:40
Врачи рассказали, как смена погоды влияет на сердце 10:18
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов 10:17
Минпромторг хочет отказаться от дифференциации промсубсидий на утильсбор 10:09
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок 09:59
За день на крымские поезда продано более 4000 билетов 09:54
Кудашов рассказал о самой проблемной позиции в сборной России 09:44
Видео: водитель ловко разгружает автофургон без помощи грузчиков 09:40
В Нижнем Новгороде глава района уволен из-за уголовного дела 09:10
Медики объяснили, как легко уберечься от рака 08:53
Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино 08:45
Туристку из Японии удивили вывески на русском языке на Сахалине 07:45
Буксир ТОФ "Фотий Крылов" подключился к поиску шести рыбаков в Приморье 07:30
Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после проверки сообщения об угрозе 07:29
Отец Ассанжа заявил о перспективе смерти сына в тюрьме 07:08
Власти Боливии не будут подавлять протесты с помощью силовиков 06:46
Зеленский: Украинцы подарили человечеству вертолет и спутник 06:29
Трамп отказался отменить все пошлины на продукцию из КНР 06:01
Последних белух из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустят в воскресенье 05:35
В Австралии два человека стали жертвами лесных пожаров 05:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
09.11.2019 10:17
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Текст: Руслан Мельников
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Мандарины могут принести немалую пользу организму человека. Однако злоупотреблять ими не стоит, а в некоторых случаях лучше проявить разумную осторожность.

Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина. Она, в частности, отметила, что в мандаринах содержится много витаминов, микро- и макроэлементов и веществ, которые препятствуют распространению грибков и имеют бактерицидные свойства. А пищевые волокна выводят излишки холестерина и нормализуют работу кишечника.

Фото: iStock
Назван состав идеального для здоровья завтрака

Эксперт подчеркивает, что эти фрукты особенно полезны в осенне-зимний период, когда распространяются вирусные заболевания. Содержащийся в мандаринах бета-каротин, наличие которого можно определить по яркой окраске, способствует обновлению слизистых.

"Это первая помощь для иммунной системы. Мандарины полезны даже для сердца - там много калия, который укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки жидкости. А в белой пленочке, которую многие выкидывают, содержится антиоксидант", - говорит Елена Соломатина.

Однако ограничить употребление мандаринов рекомендуется людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом и имеющим повышенную кислотность. Также не стоит есть мандарины натощак. Кроме того, диетолог не рекомендует заваривать мандариновые корочки, особенно если речь идет об импортных фруктах. Дело в том, что они могут быть обработаны противогрибковыми средствами. И еще один совет: предпочтительнее съесть мандарин, а не пить мандариновый сок.

Елена Соломатина также назвала безопасную ежедневную порцию мандаринов: 2-3 штуки. Но это усредненный уровень. Многое зависит от состояния здоровья человека и количества потребляемых им сахаров.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Российская газета" - победитель Всероссийского конкурса "ПРО Образование 2019"
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск
Помпео: Украина является проектом США
Минпромторг хочет отказаться от дифференциации промсубсидий на утильсбор
Туристку из Японии удивили вывески на русском языке на Сахалине