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09.11.2019 18:49
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Ростов" проиграл "Тамбову" в матче чемпионата России

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)
В Ростове-на-Дону завершился футбольный матч между командами "Ростов" и "Тамбов". Гости разгромили хозяев со счетом 2:1. Матч прошел на новом стадионе "Ростов Арена", а посмотреть на игру пришло чуть больше 25,5 тысячи болельщиков.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

"Тамбов" - один из самых молодых клубов РПЛ, основанный всего шесть лет назад - в 2013 году. Весной команда стала чемпионом ФНЛ и вышла в РПЛ. Желто-синие же - одни из лидеров чемпионата. После первого круга они делят второе место с "Локомотивом", набрав 30 очков, и на три балла отстают от лидирующего "Зенита".

Фото: РИА Новости
"Ростов" завершил первый круг в РПЛ на втором месте

И тем не менее, в сентябре в матче первого круга желто-синие неожиданно уступили дебютанту РПЛ со счетом 1:2. На гол Шомуродова дублем ответил Мелкадзе. Нынешний матч был хорошей возможностью для ростовчан отыграться.

Правда, перед матчем ростовчане были в сложном положении из-за того, что игру пропускали сразу три основных игрока, получившие желтые карточки: Роман Еременко, Ивелин Попов и Дмитрий Чистяков. Не смог выйти на поле и простудившийся Матиас Норманн.

После первого тайма вели хозяева поля: на седьмой минуте с передачи Хорена Байрамяна мяч забил Бьерн Сигурдарсон. Но практически сразу же после перерыва, на 53 минуте гости сравняли счет: автором гола в ворота желто-синих вновь стал Георгий Мелкадзе. На 70 минуте "Тамбов" закрепил успех: второй мяч в ворота "Ростова" отправил Владимир Обухов.

Концовка матча прошла с подавляющим преимуществом ростовчан, футболисты Ростова попали в перекладину, а на 88 минуте Долгов забил гол, но из за офсайда он был отменен.

В итоге "Тамбов", как и в первом круге, вновь победил желто-синих со счетом 2:1.

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