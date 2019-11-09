На Кубани лесные пожары начали тушить с воздуха

В Северском районе Кубани на борьбу с лесными пожарами направили авиацию МЧС - вертолет Ми-8 и ВСУ-5. Утром в субботу площадь возгорания достигла около 26 гектаров - 4 очага из пяти локализованы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

- Авиацию направят для тушения труднодоступных очагов возгорания. Также спасатели формируют минерализованные полосы до защите населенных пунктов. При необходимости будет организован встречный пал. В лесных угодьях тяжелой техникой прокладывают волоки для организации доставки личного состава с противопожарными ранцевыми установками. На данный момент на территории Северского района действует режим повышенной готовности, - рассказали в ведомстве.

Пожар в лесах Кубани продолжается уже несколько дней, обстановку усугубляет ветер и сухая лиственная подстилка. Силы МЧС стянуты в станицах Ставропольская, Калужская, Убинская и поселке Мирный Северского района. Бороться с огнем помогают работники местных турбаз, добровольцы и местные жители, которые убирают граблями листья, чтобы снизить риск расползания пламени. Спланировано применение беспилотника для мониторинга и выявления новых очагов огня.