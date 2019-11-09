В ДТП в Калмыкии один человек погиб и четверо пострадали

В Малодербетовском районе Республики Калмыкия в смертельной аварии погиб один человек.

ДТП произошло в ночь на субботу на федеральной трассе "Каспий". По информации пресс-службы управления МЧС РФ по Республике Калмыкия, в результате столкновения двух легковых автомобилей было травмировано четыре человека, и еще один из пострадавших скончался от полученных травм.

К месту ДТП выезжали силы и средства Малодербетовского пожарно-спасательного гарнизона.

Устанавливать обстоятельства произошедшей аварии и определять виновного теперь будут специалисты.

Между тем, по статистике Госавтоинспекции, только за один месяц - сентябрь - в республике произошло 42 ДТП, жертвами которых стали 13 человек. И еще 64 человека были ранены.