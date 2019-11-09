Челябинский медцентр наказали за неполную информацию об услуге

Тракторозаводский суд Челябинска рассмотрел иск горожанки к медцентру, где ей рекомендовали провести диагностику кишечника с помощью фиброколоноскопии - введения в организм специальной гибкой трубки с оптоволокном и видеокамерой. Во время процедуры что-то пошло не так: в этот же день пациентку пришлось экстренно прооперировать в одной из городской больниц, а впоследствии лечить от грыжи передней брюшной стенки с помощью специального эндопротеза.

Ущерб здоровью и перенесенные страдания она оценила в 200 тысяч рублей, сообщили "РГ" в судебной инстанции.

В суде представители медцентра заявили, что при проверке инцидента каких-либо дефектов оказания медицинской помощи в их действиях не обнаружили, причинно-следственной связи между проведенным исследованием и последующим развитием грыжи не выявлено, что подтверждается выводами судебно-медицинской экспертизы.

- Скорее всего, перфорация кишечника действительно произошла вследствие введения фиброколоноскопа, - согласились врачи. - Но это неотъемлемый риск этого вида диагностики. И альтернативы ему пока нет.

Экспертиза подтвердила, что риск повреждения кишечника при фиброколоноскопии колеблется от 0,004 до 0,8 процента. Противопоказаний к ее проведению у пациентки не имелось, и нормативов оказания медицинской услуги сотрудники медцентра не нарушили.

Возможно, к несчастному случаю привели воспалительный процесс, низкий тонус кишечника и длительный прием гормональных препаратов, способствующих снижению прочности его тканей. Однако могла ли взвесить все риски сама пациентка или за нее это должны были сделать специалисты?

Суд установил, что женщина подписала так называемое "информированное согласие" на проведение обследования. Однако на основе переданных ей сведений о том, как в целом проводится процедура фиброколоноскопии, она не могла сделать выводы обо всех побочных воздействиях с учетом особенностей своего состояния. Другое дело - врачи, которые имели представление о противопоказаниях с учетом всех заболеваний и возраста пациентки, могли предусмотреть возможные осложнения и обладали специальными познаниями в области эндосокопии. А значит, просто не в должной степени проявили заботу и осмотрительность.

Суд пришел к выводу о нарушении закона "О защите прав потребителей", по которому пациентке должны были предоставить полную и достоверную информации о медицинской услуге. Кроме того, по Гражданскому Кодексу РФ причиненный здоровью вред подлежит возмещению вне зависимости от вины медучреждения, если он возник вследствие использования "источника повышенной опасности", к которому можно отнести большую часть существующего медоборудования, в том числе и фиброколоноскоп.

Взвесив все "за" и "против", суд удовлетворил иск частично. Размеры компенсации морального вреда с учетом длительности необходимого лечения, возраста пострадавшей и степени вины медучреждения снижены до 100 тысяч рублей. Кроме того, медцентр выплатит 50-тысячный штраф, который по закону о защите прав потребителей также взыскивается в пользу пострадавшей клиентки.