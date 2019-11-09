Южноуралец рассказал, зачем проколол шины 80 автомобилей

В городе Еманжелинске Челябинской области задержан подозреваемый в повреждении имущества более восьми десятков автомобилистов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в субботу в ГУ МВД.

- В конце октября 31-летний злоумышленник за одну ночь проколол колеса более 80 автомобилей жителей Еманжелинска, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Свои действия он объяснил конфликтом с водителем такси, которому он решил отомстить, проколов колеса его транспортного средства. Затем он совершил аналогичные действия в отношении других автомобилей. Свою вину признал в полном объеме и выразил готовность полностью возместить причиненный автомобилистам ущерб.

Действия задержанного квалифицированы по статье об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемому, ранее уже привлекавшемуся к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.