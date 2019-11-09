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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале раскрыли новый способ мошенничества с грузоперевозками

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
В Челябинской области участились случаи мошенничества в сфере грузоперевозок. Аферисты освоили новый способ обмана грузоотправителей и транспортных компаний, сообщили "РГ" в ГУ МВД региона.

Челябинская транспортная компания попалась в расставленные мошенниками сети, когда выполняла обычную работу по доставке грузов.

Согласившись перевезти груз из северного региона в Московскую область, она дистанционно заключила договор и получила предоплату. В назначенный день направила к складу заказчика свою машину, которая после погрузки отправилась в дальний рейс.

Фото: iStock
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Странности начались, когда до Московской области оставалось рукой подать. Позвонил водитель фуры и сообщил, что работа им уже выполнена, хотя по расчетам еще должен был бы находиться в пути, если, конечно, не летел на крыльях. Руководство компании связалось с заказчиком, чтобы выяснить, все ли прошло гладко, нет ли претензий. Ответ удивил и встревожил. Груз не доставлен, машину никто в глаза не видел.

Начали разбираться, и оказалось, что когда шофер еще наматывал километры на колеса, с ним связался неизвестный, представился сотрудником фирмы-отправителя. И заявил, что планы поменялись, груз нужно выгрузить раньше, не доезжая до места, и вопрос этот уже согласован. Шофер не заподозрил подвоха, поскольку звонивший продемонстрировал хорошую осведомленность: знал детали, не доступные посторонним. Поэтому сделал, как велели: разгрузился там, где было указано. Груз забрала другая подъехавшая машина, а потом растворилась вдали - только ее и видели.

Пострадавшие, поняли, что стали жертвами мошенничества, и обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело, расследуют которое сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством квалифицированной направленности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.

- Отрабатываются несколько версий, - говорит заместитель начальника этого отдела подполковник полиции Денис Ершов. - Выясняется возможная причастность к  преступлению сотрудников грузоотправителя и транспортной компании. К сожалению, этот случай, не единичный. Более того, в последнее время преступления подобной направленности заметно участились, и совершаются они по похожему сценарию: отправляясь из пункта "А", фура с грузом не доезжает до  пункта "Б", а разгружается в пункте "С". Далее следы товара теряются, аферисты реализуют его удобным способом.

Фото: Сергей Михеев
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Правоохранители предупреждают участников транспортных перевозок о возможных рисках, призывают быть бдительными. Транспортные аферы могут совершаться организованными группами, с распределением ролей, где одни лица добывают информацию о предмете хозяйственного договора и исполнителях, другие участвуют в краже, третьи реализуют груз.

Особо предприимчивые граждане могут действовать и в одиночку, находясь у себя дома, чему есть примеры. Для начала неизвестный звонит в транспортную фирму от имени грузоотправителя и просит сообщить ему номер телефона шофера, который отправляется в рейс. Якобы для того, чтобы уточнить нюансы доставки - изучить накладные, иные документы. Добившись своего, перезванивает водителю-экспедитору уже от имени организации, принимающей груз. И предупреждает о новых обстоятельствах, необходимости перегруза на маршруте следования. Одновременно "нанимает" по телефону частника, который специализируется на мелких перевозках в границах города или поселка, где должен остановиться первый водитель. Происходит перегрузка с машины на машину. Мошенник благодарит водителя транспортной компании и "отпускает" домой, а частнику указывает адрес ближайшей приемки лома, где можно сдать находившиеся в кузове металлоизделия. Предварительно связывается с работниками пункта приема, просит перевести деньги от принятого металла на его карту, а наличными расплатиться с частным перевозчиком.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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- Комбинации могут быть самые разные, - продолжает Денис Ершов, - но в каждом случае есть одно общее: аферу совершают лица, которые хорошо ориентируются в сфере грузоперевозок, изнутри знают, как действует этот механизм, и общаются с водителями на одном с ними языке, как принято в шоферской среде, поэтому и не вызывают подозрения.

В качестве же профилактической меры правоохранители советуют транспортникам инструктировать своих работников, чтобы они знали, как вести себя, если события начнут развиваться по похожему сценарию. И самое главное - оборудовать свои грузовые машины специальными маячками, так называемыми GPS-трекерами, которые позволяют с любого гаджета наблюдать, следует ли водитель по маршруту, обозначенному в путевом листе, или едет с отклонениями от него, где и когда делает остановки. Чтобы вовремя среагировать на непредвиденные обстоятельства. А заказчикам транспортных услуг сотрудники полиции советуют выбирать перевозчиков, чьи машины такими маячками уже оснащены. Устройства эти не настолько дороги, чтобы пренебрегать осторожностью. Груз дороже.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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