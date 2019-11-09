К юбилею Александры Пахмутовой на российском телевидении подготовлена обширная программа. Обозреватель "РГ" выбрала пять премьер, которые рекомендует не пропустить в знаменательную дату.

Документальный фильм "Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты"

Фильм отвечает на вопросы - как удалось этой маленькой, сильной женщине стать непререкаемым авторитетом в мире эстрадной музыки, куда пускают далеко не каждого? Как удается ей при невероятно напряженном графике быть счастливой и на протяжении 63 лет сохранять брак со своим мужем и постоянным соавтором Николаем Добронравовым? Почему их история - одна на миллион. Единицам дано прожить всю жизнь вместе и быть друг другу не только мужем и женой, но и оставаться верными партнерами в общем деле. Тем более в таком сложном, как творчество. Александра Пахмутова и Николай Добронравов поделились с авторами историями о том, как работали вместе, как ездили в молодости по стройкам электростанций и автомагистралей, как писали знаменитые песни. Для них это было романтическое время. Пара только поженилась и на медовый месяц отправилась не в заграничную поездку, а посмотреть, чем живет страна. Поэтому они попросили путевку в Сибирь, чтобы посмотреть на строительство Братской ГЭС. Вот такая романтика! Сами истории песен заслуживают восхищения. Например, "Песню о тревожной молодости" исполняли Rammstein в свойственном им стиле. В фильме принял участие Альваро Торо Вега, сын заместителя министра внутренних дел Чили, убитого во время военного переворота Аугусто Пиночета, который признается, что выжил в тюрьме благодаря песне "Надежда". В фильме также принимают участие: Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Нелли Кобзон, Зара, Александр Градский, Мари Карне - финалистка шоу "Голос" и другие.

Первый канал, 9 ноября, 13.20

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой

Юбилей Александры Пахмутовой в Государственном академическом Большом театре России - хороший повод вспомнить и спеть любимые песни любимого композитора - а их у нее более четырехсот. И таких, которые знают и поют миллионы людей в нашей стране. Ее мелодии звучали на стройках, на комсомольских собраниях, на спортивных аренах и просто на танцплощадках. На протяжении всего торжественного вечера на сцене Большого театра - Александра Пахмутова, а также артисты самых разных жанров, среди которых Денис Мацуев и Лев Лещенко, Сергей Полунин и Хибла Герзмава, Евгений Миронов и Сергей Безруков, группа "Любэ" и Тамара Гвердцители, Кубанский казачий хор и оркестр Большого театра России. Дирижировать концертом будут Михаил Плетнев и Юрий Башмет. В программе заявлены и премьеры, в том числе фрагменты новых балетов, а также прозвучит симфоническая музыка композитора.

"Россия 1", 10 ноября, 17.00

Документальный фильм "Мир Александры Пахмутовой"

"В музыке для нее заключен весь смысл существования" - так Родион Щедрин сказал однажды об Александре Пахмутовой. Коллеги говорят о ней, что она услышала звучание времени. Поклонники композитора ждут новых и новых сочинений. И Александра Николаевна не обманывает ожидания, продолжая писать музыку. "Музыкальная партитура" этой ленты состоит не только из музыки к кинофильмам и замечательных песен, но также из ее академических произведений. В фильме принимают участие: Родион Щедрин, Раймонд Паулс, Тамара Синявская, Владислав Третьяк, А.Ф. Скляр, солист Большого театра Василий Ладюк. В картине использованы уникальные исторические съемки: репетиция Евгения Светланова и концерт Михаила Плетнева.

"Россия К", 10 ноября, 17.40

Программа "Романтика романса"

Программа "Романтика романса" - "Нам не жить друг без друга" - это посвящение Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову. Участвуют: В. Косарев, А. Бутурлина, С. Волчков, М. Балашова, А. Жалилов, М. Карне, А. Лефлер, группа "Пятеро" и Симфонический оркестр Министерства обороны РФ. Дирижер Сергей Дурыгин.

"Россия К", 10 ноября, 18.25

Александра Пахмутова в программе "Большое интервью"

На ее песнях выросло не одно поколение соотечественников. Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат двух Государственных премий СССР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й, 2-й и 3-й степеней Александра Николаевна Пахмутова расскажет зрителям Общественного российского телевидения о своем творчестве, о любви к активной и насыщенной жизни, а также о том, как ей, написавшей вместе с мужем, поэтом Николаем Добронравовым, немало песен с ленинско-комсомольской тематикой, удавалось оставаться беспартийной.

ОТР, 9 ноября в 07.15 и 19.45

Самые любимые

10 песен Александры Пахмутовой

"И вновь продолжается бой"

"Старый клен"

"Песня о тревожной молодости"

"Надежда"

"Главное, ребята, сердцем не стареть"

"Любовь, Комсомол и Весна!"

"Нежность" ("Опустела без тебя Земля")

"Как молоды мы были"

"Трус не играет в хоккей"

"До свидания, Москва, до свидания!"

Прямая речь

Песни эпохи

Лев Лещенко, народный артист РФ, певец, педагог, продюсер

- На юбилейном концерте в Большом театре 10 ноября я пою 4 песни Александры Николаевны - "Нам не жить друг без друга", "Команду молодости нашей", "Олимпийского Мишку" и "Надежду". И конечно, это один из самых главных ее репертуаров, хотя она своими песнями практически озвучила нашу эпоху. Творчество Пахмутовой - это постоянная величина: песни, написанные ею 30, 40, 50 лет назад, все актуальны. Например, слова "Скорости вокруг бешеные, Мы себя едва сдерживаем" - это просто девиз сегодняшнего дня. Песни Пахмутовой очень действенны, реалистичны в любое время! Большое счастье, что ее сердце не остывает, и она до сих пор творчески горит. Здоровья на долгие годы! А нам повезло, что мы рядом с ней живем и будем петь ее песни и любить творчество ее и Николая Добронравова. И пусть они будут счастливы, как и были до этого на протяжении 90 лет.

Фото: РИА Новости

Юрий Антонов, народный артист РФ, композитор, певец, поэт

- Александра Пахмутова - замечательный советский композитор, потому что все ее основные песни были написаны в советское время. Но она и замечательный российский композитор, потому что все люди в нашей стране знают ее творчество. Я знаком с ней много лет. Это прежде всего очень отзывчивый человек. Второе ее замечательное качество - высокий профессионализм. Я бы хотел поздравить Александру Николаевну с юбилеем - она у нас композитор-долгожитель. Я ее очень люблю и уважаю - это мой старший товарищ. И конечно, надо еще поблагодарить ее замечательного мужа, поэта и бессменного соавтора - Николая Николаевича Добронравова. Их песни давно вошли в золотой фонд нашей страны. А песня, которая посвящена Олимпиаде 80-го года, - это эмоциональный шедевр.