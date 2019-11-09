Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может быть рассадником свыше 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.

"Доказано, что кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза", - отмечается в памятке Роспотребнадзора, с которой ознакомился ТАСС.

Там уточняется, что в 86% исследований кухонных губок были выявлены дрожжи и плесень, еще в 77% - колиформные бактерии, которые могут провоцировать острые кишечные инфекциям, в 18% - стафилококковые бактерии.

Для того, чтобы предотвратить появление инфекций, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют менять губку для посуды раз в неделю.