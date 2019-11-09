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09.11.2019 16:02
Рубрика: Спорт

Россия досрочно выиграла медальный зачет на ЧМ по самбо в Корее

Текст: Олег Кирьянов ( Чхончжу)
В южнокорейском городе Чхончжу в самом разгаре чемпионат мира по самбо. 9 ноября, во второй день состязаний, были разыграны ещё девять комплектов медалей. Российская сборная смогла завоевала семь золотых и одну серебряную награды, досрочно выиграв командный медальный чемпионат.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сегодня из девяти финалов, где спортсмены боролись за звание чемпиона планеты в своих весовых категориях, атлеты из России были представлены в восьми и смогли выиграть все финалы, где участвовали, за исключением одного.

Первые места сегодня завоевали Диана Рябова (женщины, весовая категория до 52 кг), Екатерина Оноприенко (женщины, до 64 кг), Уали Куржев (мужчины, до 74 кг), Руслан Киселев (мужчины, до 100 кг), Федор Дурыманов (боевое самбо, мужчины, до 62 кг), Асланбек Кодзоев (боевое самбо, мужчины, до 82 кг) и Кирилл Сидельников (боевое самбо, мужчины, свыше 100 кг). Также у мужчин в весовой категории до 57 кг Саян Хертек принес России серебро.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Отдельно стоит отметить заключительный поединок второго дня чемпионата, где в весовой категории свыше 100 кг по боевому самбо сошлись два богатыря: россиянин Кирилл Сидельников и камерунец Максвелл Джантоу Нана. Схватка получилась очень динамичной и интересной. Спортсмены Франции и Камеруна, а также технический персонал этих двух команд устроили бешеную поддержку чернокожему атлету, который изо всех сил старался стать чемпионом мира, активно шел в атаку и неоднократно заставлял российского атлета обороняться. Однако самбист из РФ в итоге оказался выше классом.

Если говорить о достижениях остальных соперников во второй день чемпионата, то на пьедестал, помимо россиян, также поднимались белорусы, болгары, венгры, грузины, испанцы, казахи, камерунцы, киргизы, монголы, таджики, туркмены, узбеки, украинцы, французы, японцы.

Обобщая результаты чемпионата за два дня, можно отметить, что сборная РФ уже досрочно выиграла командный медальный зачет. В ее активе на данный момент 14 золотых, одна серебряная и две бронзовых награды. Учитывая, что всего разыгрывается 27 комплектов, то россияне не досягаемы для любых конкурентов.

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Комментируя общую организацию мероприятия, руководитель пресс-службы Международной федерации самбо (ФИАС) Антон Орлов в беседе с корреспондентом "Российской газеты" дал положительную оценку организаторам: "Мы довольны, как нас приняли, разместили, как в целом проходит этот чемпионат мира. Отдельно хочется отметить работу спонсоров. Победители и призеры получают солидные призовые, что является дополнительным стимулом. Надеемся, что этот чемпионат мира послужит популяризации самбо в мире".

10 ноября будут разыграны последние девять комплектов наград, а вечером пройдет торжественная церемония закрытия. Южная Корея стала первой в Азии страной, которая принимает у себя чемпионат мира по самбо. В нем участвуют около полутора тысячи атлетов из 105 стран мира.

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