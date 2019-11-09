"Российская газета" - победитель Всероссийского конкурса "ПРО Образование 2019"

"Российская газета" стала победителем Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование 2019" в главной номинации - "СМИ, публикующие материалы ПРО образование, которые стоит читать, слушать или смотреть".

А корреспондент отдела образования и науки "Российской газеты" Ксения Колесникова стала лауреатом в еще одной престижной номинации конкурса - "Статьи ПРО Образование, которые стоит прочитать". Наша журналистка получила награду за материал "Классная буква закона. Ученик и учитель: у кого больше прав?" и другие публикации, связанные с темой образования. (Кстати, за Ксению эксперты высказывались настолько активно, что она попала сразу в две номинации).

Торжественное объявление лауреатов и финалистов конкурса "ПРО Образование" состоялось в большом зале МИА "Россия сегодня". Учредитель этого творческого состязания - Министерство просвещения России, а в качестве оператора проведения выступила дирекция Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Особое внимание конкурсу уделяет Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", одним из приоритетных направлений деятельности которого является поддержка научно-образовательных и социальных проектов. В этом году фонд учредил специальные призы всем лауреатам конкурса.

Конкурс "ПРО Образование" направлен на поддержку и поощрение СМИ и проектов, которые вносят вклад в освещение и популяризацию образования, повышение престижа профессии учителя. В церемонии приняли участие первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Павел Зенькович, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская, а также педагоги, журналисты, студенты и школьники.

Всего на конкурс поступило более 900 заявок. Участвовала вся страна - от Калининграда до Владивостока. Работы оценивались в десяти номинациях.