Российские ученые нашли способ снизить детскую смертность

Ученые из нескольких российских регионов разработали уникальный способ диагностики иммунитета, способный сократить младенческую смертность.

Инновационная методика впервые оценивает не только наличие "маркеров", то есть признаков определенных патологий, но и количество этих маркеров. Она сделает исследования крови новорожденных детей, которые проводятся во всех российских роддомах, более эффективными.

Авторы исследования поясняют: многие заболевания, связанные с иммунитетом, обусловлены генетическими факторами. Однако сразу после рождения иммунные проблемы не проявляются, они дают о себе знать позже. Можно, конечно, детально изучить геном каждого новорожденного, но это очень сложно и затратно. Намного целесообразнее сузить круг поисков.

- Применение нового метода поможет быстро выявить детей из группы риска, провести целенаправленную диагностику каждого и назначить лечение, - поясняет один из авторов работы, профессор-исследователь медицинского института Балтийского федерального университета имени Канта, главный педиатр детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского Андрей Продеус.

Новый способ диагностики увеличит количество случаев, когда врачам будет заранее известна причина болезни малыша. Он на 20-30 процентов эффективней старого метода проточной цитометрии и, кроме того, в несколько раз дешевле.

- Тестирование по предложенной нами методике будет стоить 400-500 рублей, - продолжает Андрей Продеус. - За проточную цитометрию приходится платить не менее 3,5 тысячи рублей.

Над новым способом диагностики иммунитета несколько лет работали ученые из Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска. Им помогали коллеги из Великобритании, Украины, Австралии и США. Но разработана прорывная методика была именно в нашей стране.