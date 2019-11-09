Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.

Матч прошел в Хельсинки на "Хартвалл-Арене". В первом периоде российская команда сумела отличиться дважды. Открыл счет в матче Антон Слепышев, закрепил успех партнера Дамир Жафяров.

В середине второго периода шведы получили право на штрафной бросок. Карл Клинберг сумел переиграть Игоря Бобкова и размочить счет. Однако радость шведов продлилась недолго. Спустя пять минут Кирилл Семенов сделал счет 3:1 в пользу россиян.

Что произошло с командой Алексея Кудашова в заключительной 10-минутке третьего периода - загадка. На 49-й минуте Микаэль Викстранд сократил разницу в счете, но Никита Сошников своим голом вроде бы снял все вопросы о победителе. Но Фредрик Хендемарк и Никлас Ханссон сумели перевести игру в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, и победитель определился в серии буллитов.

Первую победу Алексею Кудашову на посту главного тренера сборной России принес Сошников.

Завтра сборная России сыграет с командой Чехии в заключительном матче турнира.