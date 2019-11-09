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Рубрика: В мире

Сербы призвали помнить и тщательно оберегать свою историю

Текст: Александр Борисов ( Восточное Сараево, Республика Сербская)

На философском факультете Университета в Восточном Сараево при поддержке Православного богословского факультета имени святого Василия Острожского и с благословения митрополита Дабробосанского Хризостома в субботу прошла конференция на тему "500 лет сербской типографии в Горажде (1519-2019)".

Фото: iStock
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Декан философского факультета, профессор Драга Мастилович в интервью "Российской газете" рассказал, что такой юбилей, как "500 лет со дня сербского книгопечатания говорит о том, что речь идет о старом, великом и, самое главное, культурном народе, каковым, несомненно, является сербский народ на просторах Республики Сербской и Боснии и Герцеговины". "К сожалению, османская оккупация приостановила наше культурное развитие, о чем без сомнения свидетельствует и тот факт, что после типографии в Горажде книгопечатание здесь практически прекратилось до второй половины 19 века", - констатировал ученый.

Драга Мастилович напомнил, что 16 век был периодом обновления сербской духовности и культуры, демонстрацией чего стали не только типография Божидара Горажданина (1519), но и многочисленные церкви и монастыри, а главное - обновление Печской Патриархии в 1557 году. "Именно в то время, когда Божидар Любавич Горажданин печатал в Доней Сопотнице свои книги, турки увезли в Царьград Баю Соколовича (впоследствии - великий визирь Соколлу Мехмед - паша), а несколько ранее из окрестностей Сараево был взят еще один мальчик, ставший затем зятем Сулеймана Великолепного - Законодателя (1494-1566) и великим визирем Османской империи - Рустем-паша Опукович", - подчеркнул декан.

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По мнению профессора, не следует пренебрегать и тем фактом, что Печская Патриархия обновлена именно в то время, когда великим визирем был сараевский серб Рустем-паша Опукович. "Он, может быть, - это лучший пример того, как забывчивая и расточительная сербская культура выпустила столь значительную личность из своей истории, - указал он. - А все, что мы теряем, наши соседи подхватывают и забирают себе в культурное наследство. Именно так место рождения Рустем-паши было перенесено из Сараево в Скрадин (Хорватия), а сам он упоминается как великая личность и хорватами, и бошняками, только не сербами, чьим потомком он являлся. Чтобы подобного не произошло и с типографией в Горажде, частью сербского наследия и национальной идентичности западнее реки Дрины, организована эта конференция".

Фото: Александр Борисов
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Между тем в 2019 году Сербская православная церковь (СПЦ) празднует 800-летие со дня получения ей автокефалии, отдавая дань памяти Святому Савве, ставшему олицетворением любознательности, смирения, достоинства, чести, крепости духа, символом сербской нации. В своей книге "А душу убить не смогли" журналистка Мира Лолич-Мочевич приводит слова профессора Богословского факультета Дарко Джоги, который подчеркивает, что "в сущности, церковь и есть народ, а народ становится народом в высшем смысле этого слова, только когда он станет церковью". "Церковь - это наша важнейшая историческая память. Кроме церкви, нет ни единой константы, которую мы могли бы проследить от первого упоминания сербского народа до сего дня. Все остальные наши общественные институты, все исторические события, всё, что делает нас народом - на протяжении веков неизбежно изменялось и испытывало на себе влияние эпох", - резюмировал священнослужитель.

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