Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при

15-летняя россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае.

Юная Анна Щербакова уже в короткой программе дала понять соперницам, что именно она является фаворитом нынешнего турнира. Несмотря на большой отрыв, 15-летняя ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе выполнила оба четверных лутца, правда, первый был сделан с помаркой. В остальном Щербакова не допустила серьезных ошибок и судьи оценили ее программу в 152,53 балла. А в сумме результат Анны - 226,04 балла.

Второй результат показала японка Сатоко Мияхара - 211,18 балла. Однако серебро ей далось непросто. Совсем немного ей проиграла еще одна представительница России Елизавета Туктамышева - 209,10. Она не слишком удачно выступила в короткой программе, но в произвольной представила свою прошлогоднюю программу. И это помогло. Спортсменка выполнила сложные тройные аксели, но все же допустила несколько помарок, которые в итоге и стоили серебра.

Пятый результат показала еще одна фигуристка из России - Софья Самодурова - 185,29 балла.