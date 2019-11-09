Трамп отказался отменить все пошлины на продукцию из КНР

Президент США Дональд Трамп против отмены всех американских таможенных пошлин на китайскую продукцию. Об этом лидер Соединенных Штатов заявил в пятницу во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Трампа спросили, была ли достигнута с китайскими властями договоренность о полной отмене американских таможенных пошлин на товары из КНР. На что президент ответил, что Китай хотел бы отмены пошлин, но не полной, так как знает, что власти США на это не пойдут. "Я ни на что не соглашался", - цитирует Трампа ТАСС. Глава Белого дома отметил, что Пекин хочет заключить торговую сделку гораздо больше, чем Вашингтон. "Мы получаем от пошлин на товары из Китая миллиарды долларов", - заявил Трамп.

Он также рассказал о возможном месте встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны могут подписать соглашение. По словам Трампа, это может быть штат Айова, не исключено, что это может произойти и на территории третьей страны.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон и Пекин договорились о том, что первым шагом на пути разрешения торгового конфликта между ними должна стать отмена недавно введенных взаимных пошлин. Пока окончательного решения по этому вопросу нет. Отметим, что на данный момент действуют американские пошлины на китайские товары в размере 360 миллиардов долларов.