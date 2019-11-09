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09.11.2019 13:59
Рубрика: В мире

Украина и ДНР начали отвод сил от линии соприкосновения в Петровском

Текст: Александр Саможнев
Украина и Донецкая народная республика начали синхронный отвод сил в районе населенного пункта Петровский, сообщает ТАСС.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Richard Drew/ AP
Помпео: Украина является проектом США

"Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) приветствует начало отвода, зафиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, вооружения и вооруженных лиц за пределы участка разведения", - говорится в заявлении.

Напомним, на встрече Контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. После этого националисты пытались сорвать процесс отвода сил в Золотом. Контрольный вывод войск в Петровском и Золотом является условием для проведения встречи в "нормандском формате" с целью урегулирования ситуации на Украине.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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