Украина и ДНР начали отвод сил от линии соприкосновения в Петровском

"Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) приветствует начало отвода, зафиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, вооружения и вооруженных лиц за пределы участка разведения", - говорится в заявлении.

Напомним, на встрече Контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. После этого националисты пытались сорвать процесс отвода сил в Золотом. Контрольный вывод войск в Петровском и Золотом является условием для проведения встречи в "нормандском формате" с целью урегулирования ситуации на Украине.