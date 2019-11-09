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Рубрика: В мире

В Австралии более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров

Австралия, 8 ноября 2019 г. Фото: REUTERS Австралия, 8 ноября 2019 г. Фото: REUTERS
Австралия, 8 ноября 2019 г. Фото: REUTERS

Масштабные лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии. К утру субботы на территории региона были зарегистрированы 77 пожаров. Из них 42 пока остаются нелокализованными.

Фото: iStock
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Пострадали уже более 30 местных жителей, еще три человека числятся пропавшими без вести. Не менее 100 домов полностью уничтожены огнем, сообщает ТАСС, ссылаясь на пожарную службу штата Новый Южный Уэльс, в регионах которого объявлена чрезвычайная ситуация. Огонь тушат более тысячи пожарных и около 300 человек из числа вспомогательного персонала.

Наиболее сложной остается ситуация на северо-востоке континента, где пожарная служба штата Квинсленд борется сразу с 50 лесными пожарами. Более 2,5 тысячи человек в районе Куройба были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных эвакуационных центрах.

В мире Океания Австралия
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