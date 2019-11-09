В Греции показали фильм в формате 4K "Военный парад Китая - 2019"

Снятая Медиакорпорацией Китая документальная лента показывает торжество 70-летия КНР, необычайные достижения и дух единства китайской нации. Материал переведен для трансляции во всем мире на более чем 40 языков.

Доцент военной академии Афинского университета и его кафедры по изучению Турции и современной Азии Константинос Гривас давно начал изучать путь мирного развития Китая. После просмотра фильма он поделился мнением: "В последние годы Китай находится в первом ряду мира во многих сферах, стал страной, имеющей мировое влияние. Военная мощь Китая также способствует поддержанию мира во всем мире". Он отметил, что инициатива "Один пояс и один путь" отразила внешнюю политику Китая: вести сотрудничество, а не противостояние. Это имеет большое значение для содействия глобальной стабильности и развитию.

Аспирантка геополитики Катерина Ксенаки сказала, что отраженная на военном параде дисциплина является хорошим примером для других стран. Студент юридического факультета Иоаннис выразил надежду на углубление сотрудничества между Китаем и Грецией в разных областях, а также на то, что в Грецию приедут больше китайцев - на экскурсии и для культурных обменов.