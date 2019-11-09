В Польше задержали украинского националиста по запросу России

Польские пограничники на основании запроса из России задержали одного из лидеров радикальной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Игоря Мазура, сообщила украинский общественный деятель Елена Терещенко.

"Сегодня в восемь утра по запросу России польские пограничники задержали Игоря Мазура ("Тополь")", - написала Терещенко в Facebook.

Кроме того, задержание националиста подтвердил также бывший украинский дипломат Маркиян Лубкивский. По его словам, дипломаты в Польше "делают все для освобождения Мазура". Ожидается, что в понедельник суд города Холм вынесет решение о его судьбе.

Напомним, Игорь Мазур в 2014 году руководил группировкой "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником Майдана зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе.