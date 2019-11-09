В Росстате назвали "мужские" и "женские" регионы

Сегодня в России преобладает женское население. Представительницы прекрасного пола составляют 53,77 % населения страны. Об этом "Российской газете" сообщили в Росстате.

Мужчин больше лишь в одном регионе - Чукотском автономном округе. Но преимущество минимальное - 50,11% населения региона мужчины, а 49,89% - женщины.

Примерно равное соотношение мужчин и женщин, но с преобладанием числа последних,​ наблюдается только в четырех регионах страны. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (там мужское население составляет 49,57%), Камчатский край (49,57%) Чеченская республика (49,06%) и Ханты-Мансийский автономный округ (49,0%).

В остальных регионах число женщин над мужчинами преобладает значительнее. В большинстве субъектов ​ разрыв составляет 6-10%. Наименьшая доля мужчин (менее 45% населения) приходится на шесть регионов: Ярославскую область (44,65%), Ивановскую область (44,69%), Республику Ингушетия (44,74%), Тульскую область (44,83%), Санкт-Петербург (44,86%) и Новгородскую область (44,88%). В Москве и Подмосковье доля мужчин составляет 46,11% и 46,10% соответственно.

При этом, как пояснил "Российской газете" советник руководителя Росстата Павел Смелов, традиционно мальчиков в нашей стране рождается больше, чем девочек. Такая статистика наблюдалась еще в начале XX века и на всем его протяжении. Подтверждается она и данными Росстата на 1 января 2019 года. Сейчас в России на 1000 мальчиков в возрасте до 4 лет приходится в среднем 945 девочек.

Но в следующих возрастных группах, по словам Смелова, разрыв начинает сокращаться. "Примерно равное соотношение мужчин и женщин приходится на возраст 30-39 лет. Если точнее, то в возрасте 30-34 лет на 1000 мужчин насчитывается 992 женщины, а в возрастной группе 35-39 лет - уже 1021 женщины. Таким образом превышение мужчин над женщинами наблюдается до возраста 35 лет. Затем соотношение меняется в обратную сторону и с каждой последующей возрастной группой мужчин становится меньше, чем женщин", - рассказал Смелов.

С 60 лет на 1000 мужчин уже приходится 1402 женщины, а в возрасте 70 лет и более разрыв достигает максимального значения - 2343 женщины на 1000 мужчин.

В среднем же по России по всем возрастным группам на 1000 представителей мужского пола приходится 1156 представительниц женского пола.

Более точные данные о соотношении мужчин и женщин в нашей стране покажут итоги Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году и даст полную картину о социально-демографической ситуации в России.​