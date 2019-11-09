Видео: Шэрон Стоун повторила культовую сцену из "Основного инстинкта"

Разменявшая седьмой десяток американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун в очередной раз проэксплуатировала свой культовый образ - коварной писательницы Кэтрин Трамелл из триллера "Основной инстинкт".

А именно - ту самую сцену допроса, с перекидыванием конечностей, что с 1992-го продолжает будоражить кинозрителя.

Произошло это на вручении премии "Женщина года" на GQ Men of the Year Awards в Германии. Видео опубликовано на YouTube-канале немецкой редакции журнала.

И на нем мы можем наблюдать, как 61-летняя Шэрон, одетая в короткое платье с раскованным декольте, призывает вынести ей на сцену стул. На который садится и далее произносит речь на 4,5 минуты. В процессе которой несколько раз подчеркнуто перекидывает ноги, сообщая, что "тот момент со стулом" действительно сильно изменил ее жизнь.

При этом актриса выразила уверенность в том, что в сексуальности нет ничего плохого - главное всегда, в любой ситуации, оставаться самим собой.

Шэрон Стоун родилась в 1958 году. На протяжении восьмидесятых-девяностых - одна из самых желанных голливудских блондинок.

За роль в "Казино" Скорсезе получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар", тогда как за "Специалиста" и мелодраму с Ричардом Гиром "На перепутье" - "Золотую малину" в номинации "Худшая актриса".