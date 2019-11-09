Власти Грузии задержали 27 противников фильма об однополой любви

Акции протеста против показа в Грузии фильма об однополой любви прошли в Тбилиси и Батуми. Противники шведско-грузинской драмы "А потом мы танцевали" сочли, что картина является ЛГБТ-пропагандой.

В течение всего сеанса митингующие взрывали петарды и пытались ворваться в кинотеатр, однако их сдерживали полицейские. Это привело к столкновениям со стражами порядка, передает ТАСС.

В результате демонстраций сотрудники полиции задержали 27 человек. На митинге у кинотеатра "Амирани" был избит оппозиционный политик, экс-депутата парламента Давид Бердзенишвили и пострадала гражданская активистка Анна Субелиани. Также ранения получил один сотрудник полиции.

Фильм "А потом мы танцевали" режиссера Левана Акина претендует на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Все билеты на показы в кинотеатрах Грузии распроданы.