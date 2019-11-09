Власти Мексики конфисковали 150 килограммов кокаина на границе с США

Мексиканские военные конфисковали в штате Тамаулипас на севере страны крупную партию кокаина стоимостью около двух миллионов долларов. Наркотик весом около 153 килограммов находился в двойном дне грузовика с тентом.
Транспортное средство направлялось в Рейносу (город на границе с США). Водитель грузовика задержан.
Обнаружить кокаин удалось с помощью сканирования гамма-излучением, передает РИА Новости. Его рыночная стоимость составляет почти два миллиона долларов.
Это уже вторая крупная партия изъятого запрещенного вещества за месяц.