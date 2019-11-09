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09.11.2019 15:52
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Выставка импорта в Шанхае продемонстрировала привлекательность китайского рынка

Самые новые, передовые и конкурентоспособные товары и услуги со всего мира сейчас стараются пробиться на китайский рынок. Центр этого штурма - Вторая Китайская международная выставка импорта, что проходит в Шанхае, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Приветствуем всех на огромном китайском рынке", - провозгласил, открывая событие, председатель КНР Си Цзиньпин. Рынок и правда колоссален: 1,4 миллиарда населения, 400 миллионов из которых относят себя к среднему классу. Настоящая возможность для развития тысяч предприятий, ощутивших на себе влияние унилатерализма и протекционизма, ставших бедой мировой экономики последнего времени.

Привлекательность китайскому рынку придает огромный потребительный спрос. Китай стал крупным торговым партнером более чем 120 стран и регионов мира. За первые три квартала текущего года общий объем зарубежных закупок Китаем достиг 10,4 триллиона юаней. Китайская экономика переживает период перехода к высококачественному развитию, наблюдается тенденция повышения потребительного спроса, причем и на высококачественные товары и услуги.

Кроме того, благодаря многолетнему развитию Китай обладает совершенной капитальной инфраструктурой и логистической сетью. Это позволяет доставлять товары и услуги из разных уголков мира в любые места назначения с низкой себестоимостью.

Стоит также отметить, что непрерывная оптимизация деловой среды дает китайскому рынку новую привлекательность. Всемирный банк опубликовал доклад "О деловой среде 2020 года", в рейтинге которого Китай поднялся на 15 пунктов. Это стало следствием продолжительной политики реформ и открытости, упрощения механизмов торговли и инвестиций.

Сегодня Китай продвигает высококачественное развитие путем научно-технической и инновационной деятельности. Интернет, большие данные, искусственный интеллект и другие новые технологии глубоко сочетаются с реальным сектором экономики. В связи с этим Китай, обладающий огромными инновационными ресурсами, привлекает все больше и больше стран мира к исследованиям и разработке новых технологий и товаров.

Шанхайская ярмарка импорта отвечает потребностям народов всех стран и помогает Китаю в активном расширении открытости внешнему миру. В ближайшие 15 лет общий объем ввоза в КНР товаров и услуг превысит 30 и 10 триллионов долларов соответственно. Активно продвигаясь на следующий уровень открытости внешнему миру, Китай предоставляет зарубежным партнерам новые выгодные коммерческие возможности, придает мировой экономике новый движущий стимул.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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