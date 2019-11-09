Зачем нам голос Александры Пахмутовой?

Есть мнение, что композитор Александра Пахмутова (нельзя не добавлять: с поэтом Николаем Добронравовым) - "уходящая натура". Это не наше время, это прошлое.

В субботу Александре Пахмутовой исполняется 90 лет. Открываю ее официальный сайт, читаю письма - множество. Восторженные, искренние, наивные и глупые, да разные, есть даже хамские (с призывами "привлечь к суду истории"). Многие начинаются со слов: "я помню, как моя мама...". Я зачитался. Посмотрел на дату: Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Подумал кстати: где-то через месяц в тот же год родилась и моя мама. Но при чем тут это?

Кадры затертой, старой хроники. За роялем девочка - кажется, тут она уже в консерватории, но с этим ростом, метр сорок девять, с этим детским личиком она и в девяносто выглядит, как "девочка". Голос за кадром: "Это еще никому не известный композитор. За роялем сам автор Аля Пахмутова". Преподаватель - девочке:

- Ну, хорошо, Аля. А не слишком ли у тебя далекая модуляция здесь в конце?

- Вы говорите вот об этой фразе?

- Да-да.

- Хорошо, я ее исправлю".

Сюжет короткий. Что потом? У каждого по-своему. Ведь каждый, вспомнив Пахмутову, перебирая ее песни, начинает перелистывать не отвлеченную "историю", а собственное прошлое. У каждого, куда ни повернись, выходит: что ни песня Пахмутовой - то какая-то страница из семейного альбома, собственная жизнь.

Дело не в тоске по прошлому. Просто от песен Пахмутовой хотелось жить. Фото: РИА Новости

Тридцатые годы движутся под мелодии Дунаевского. Послевоенные - скорее Соловьев-Седой. А вот с пятидесятых - Пахмутова. То есть композиторов, конечно, много, и великих, и любых, и любимых. Но так, чтоб спеть огромную эпоху, - это по нотам большого композитора, маленькой Пахмутовой.

Она писала и произведения - вроде Концерта для трубы с оркестром ми-бемоль минор, который в наше время исполняют чаще где-нибудь в Америке. В семидесятых даже ставили балет на ее музыку в Большом театре. Да что нам от того?

Зачем нам знать и перечитывать, как четырехлетнюю Алю Пахмутову за фортепиано усадил в Бекетовке под Сталинградом ее самоучка-отец, который в свободное от лесозавода время освоил кроме фортепиано, скрипку, балалайку и даже арфу. Или про то, что в пять лет Аля написала фортепианную пьеску "Петухи поют". Что в девять лет играла с папой Моцарта и пела по госпиталям в войну (в 13 лет), играя на аккордеоне.

Что от того, что Пахмутову с Добронравовым свел случай - в "Пионерской зорьке" на радио: написали песенку к каникулам для школьников - про "Лодочку моторную". Ну было и прошло. Зачем вдруг кто-то начинает вспоминать какие-то истории из своей жизни, про свои каникулы. Ну что за ерунда.

Или о чем сегодня может говорить тот факт, что некий итальянец (тогдашний посол в СССР) обомлел от "Беловежской пущи", которую исполнил Большой детский хор Всесоюзного радио - так, по его словам, пел только Миланский детский хор песню Ave Maria, и ничего лучше этих двух песен он не слыхал? Сентиментальность - это все позавчерашнее.

Вот еще факт - про то, что песню "Нежность" Пахмутовой вовсе не хотелось писать (а для кого, для "тетки, которая приехала на рынок мясом торговать"?). Потом увидела в отснятых кадрах "Трех тополей на Плющихе" Доронину, глаза Ефремова ("пришла большая любовь, которая не принесет ему счастья"), - и от "Мосфильма" до такси придумала мелодию. Зачем нужны эти подробности?

Нет уж, давайте скажем откровенно: что за фильм "Девчата" снял когда-то (в 1962-м) режиссер Чулюкин? Где правда жизни? Почему нас усыпляют лживой песней про "хороших девчат, заветных подруг, приветливые лица, огоньки веселых глаз"? Разве сравнится это устаревшее творение композитора Пахмутовой с мощью современного хита, который обнажает драматизм сегодняшней, передовой эпохи силиконовых долин - ну, сопоставьте для наглядности этих приветливых старушечьих девчат с героиней нашего времени, душа которой не поет - кричит: "Я беременна, но это временно". И даже больше - героиня современная поет: "Ты целуй меня везде, восемнадцать мне уже" - а он, по-видимому, не целует, и за этим драматизм, Шекспир. Слащавости остались в прошлом, все эти неполиткорректные белые гетеросексуальные "ребята", которым почему-то "было б скучно, наверно, на свете без девчат". Очевидно же - ушедшая эпоха.

"Обидно, - говорила Пахмутова, - что о Зое Космодемьянской в настоящее время иначе как о психопатке не говорят". Можно ее понять - но чего она хотела? История - это не то, что есть на самом деле, она живет в воображении продвинутых художников: если не хочешь отставать от времени - воображай получше. Даже не так: воображай по правильным лекалам.

У Пахмутовой, между прочим, была еще такая песенка - про "Пейте, дети, молоко, будете здоровы". Как можно в наше время обманывать народ таким вот бодрым оптимизмом. Что обиднее всего - поют, поют. Кругом поют, напевают - не отдавая себе отчета - песни Пахмутовой. "Под крылом самолета о чем-то поет" - ну как же, как же. "Будет небесам жарко". "Мы верим твердо". Да ни во что давно уже не верим. То есть верят - ретрограды. Уходящие натуры.

Если про песенки, то лучше петь на "инглиш". В "лучшем (как уверяют) музыкальном проекте страны" не очень любят старомодных. Пахмутову, что ли, петь? - это пускай народ, который где-то с этой стороны экрана. А если про кино - калька с "голливуда". Поколение другое, и зрителей, и творцов кино: историю учить по фильму "Дылда". "Эту" окружившую страну следует видеть лишь глазами скроенного по таким же абсолютно "правильным" лекалам фильма "Бык". "Киноиндустрия" отражает атмосферу - как и эстрадно-музыкальный мир. Из этого не вырастишь по-настоящему великого отечественного искусства? А зачем? Если задача - получить китайского Армани.

Песни Пахмутовой, при всей их простоте, - территория смысла, мировоззренческого, личного. Оттого цепляющего всех. Кино "Застава Ильича" не тем было важно, что лежало на полке, а тем, что несло в себе заряд идей, которые были важны для двух поколений. О песнях спорили всерьез. Идеи и сюжеты фильмов обсуждались в школах, о них писали сочинения, шла волна. Ролана Быкова завалили после "Чучела" мешками писем. Дело не в ностальгии, не в тоске по прошлому совсем - но песни, фильмы, мысли, что рождались в головах у зрителей, в конечном счете были не про глухую злобу к собственной стране. От них хотелось жить. Они всегда были о чем-то большем.

А от сегодняшних не то что жить не хочется. Просто слушатели, зрители, как рыбы на берегу, хватают воздух ртами - а там нет кислорода. Большая, подлинная индустрия музыки или кино, как ни странно, невозможна без иллюзии, которая учила бы, чтобы хотелось жить. Не в иллюзорной загранице, а дома, у себя. Без того, без подлинной иллюзии, без вдохновения не выйдет ни великой культуры, ни великого слушателя-зрителя. Предбанник Голливуда - может быть.

"Веселые ребята", "Волга-Волга", да те же "Девчата" - все это принято считать искусством уходящим, неправдивым, скрывающим кошмар такого-то режима. А между тем из этого всего и выросли великие кино, литература, песни. Парадокс? Ну просто надо вдуматься - что несовременно. Любимым фильмом Осипа Мандельштама был идейный, гениальный фильм "Чапаев" - поэт на этот фильм ходил не раз. Как же так? Куда тут приложить воображение продвинутых художников, которые воображают жизнь при помощи напалма.

Та Аля Пахмутова - в старой хронике - еще не знает слова "хит". Она напишет просто песни, которые все будут петь. Вчера, сегодня. Да и завтра. В одном из интервью Пахмутова рассуждала: "Дело не в том, что артистам эстрады говорят: "Пой нарочно про грязь". Но, оказывается, это возможно и прибыльно. Еще говорят: "Зато свобода!" Мне не нужна эта свобода. Знаете, почему? Если разрешается все, то ни один мальчишка не будет мыть шею, вообще не будет умываться, есть будет только шоколад и курить с трех лет. Можно написать песню "Танго кокаин", "Убей мою подругу" или даже "Убей мою маму". Но почему это передают? Значит, это кому-то нужно".

Она, конечно, не про "заговор" - она про состояние мозгов. Про ценности. Чтобы судить, сначала надо осознать, что для нас как общества, страны есть жизненные ценности. Чтобы логика законов, правил и всего, чем движется общественная жизнь, были основаны на внятном и понятном договоре: что такое хорошо и что такое плохо? Без этого не будет ни великих песен, ни великого искусства. Парадокс на парадоксе.

Если ценность - рынок и умение содрать побольше денег, облапошить, впарить и нажиться на другом любыми средствами, тогда и голову ломать не нужно. Пой и снимай любую чушь - игру воображения. Послушают, проглотят, подрастут - и сами станут облапошивать. Это и будет жизненный успех. Кинозвезда пойдет на подработки с помощью какой-нибудь "халвы" рекламной. Певец станет кумиром потому, что попал и нес пургу в телеэкране. И зритель сыт, и кассы полны.

Но про великое русское (российское) искусство тогда надо забыть, как про идеализм и уходящую (как выше сказано) натуру. Да и к чему оно - когда не пахнут деньги и самым важным из искусств становится ловкость рук (не будем забывать: и ног).

Песни Пахмутовой, при всей их простоте, - территория смысла, мировоззренческого, личного

Лет сто назад забытый публицист "Литературки" Евгений Богат написал целую серию статей про девушку, которая случайно что-то там не оплатила в магазине: она тогда же выпрыгнула из окна от переживаний и стыда. У публициста выросла из этого большая драма человеческой судьбы. Но для кого сегодня этот вот сюжет - не уходящая натура? Где тут по новому стандарту драма? Пост в соцсетях, побольше "лайков" разве что. А если ценность жизни в чем-то большем, чем обман, набитая мошна, желудок и успех любой ценой? Об этом повторяет почему-то Пахмутова в давних интервью, как будто переводит разговор в другую плоскость: "Люди, которые хотят уничтожить мир, себя-то уничтожать не хотят. Некоторые понимают, что жизнь очень маленькая, что она очень сладкая, и надо ее прожить очень хорошо - богато, спокойно, комфортабельно - независимо от того, за чей счет, какой ценой. А по другую сторону люди, которые думают не только о себе. Которым стыдно быть очень сытыми и богатыми, когда рядом беспорядок. Есть такие люди, их много. Миллионы! Мы знаем и пишем о них всю жизнь".

Ну и опять - старье, старье. Рассказ о том, как ездили на Братскую ГЭС, как уходили на целый день в "усталой подлодке" на Северном флоте - и как на пирсе ждали эту лодку женщины. А в Ленинск-Кузнецком одевались с Добронравовым в шахтерские одежды, спускались глубоко на лифте, долго-долго шли по тоннелю - и где-то там ей вдруг вручили огромный букет желтых роз. "Светил в темноте как солнце. Никогда не забуду. Жаль только, песню про шахтеров так и не написали".

Конечно, Пахмутова - лицо эпохи. Даже смысл. Но уходящий. Кто-то не скажет, но подумает: да все мы уходящие. Радует одно: если уходим - все-таки в компании достойной. Будущим на зависть.

Дословно

Из писем на сайте pakhmutova.ru

Евгений Филатов, Елец, Липецкая обл., 12 ноября 2009 г.:

"Помните, вы выступали на площади в Ельце? А моя смертельно больная мама смотрела на вас по телевизору и шептала: "Ведь мы землячки. Она ведь тоже сталинградка, как и я, из Бекетовки. Как я хочу с ней встретиться и поговорить". Не привелось... Вы мне кажетесь членом нашей исчезнувшей семьи. Мама была настоящим, преемственным учителем, с большой буквы. Спасибо. Обнимаю и плачу".

Людмила Марченко, Таганрог, 3 ноября 2009 г.:

"Уважаемая и горячо любимая Александра Николаевна, я благодарна Богу, что в нашей стране живет человек, которому не безразлична судьба России".

Роман Шимкус, 40 лет, Елгава, Латвия, 8 марта 2006 г.:

"В прошлое воскресенье в разговоре с моей мамой я посетовал о нашей стране,которую мы потеряли, как рассеянные дети. Обидно до слез видеть нынешнюю реальность, похожую на наркотический сон. Мама ответила мне куплетом из Вашей песни: "Главное, ребята, сердцем не стареть!"... Она по национальности литовка и русский язык учила по пластинкам советских песен. В одной из телепередач диктор упомянул, что ваши песни - из прошлой эпохи. Можно вроде бы и согласиться с этим. Но ведь они живут - Сейчас. Как островки чистоты,окрыленности и смысла жизни!"

Виктория, Киев, Украина, 2 ноября 2001 г.:

"Мне 19 лет, и, конечно же, с детства мне знакомы Ваши самые известные песни, я часто напевала их, но никогда не вникала в глубину скрытых в них чувств и переживаний... Для меня такой момент наступил несколько лет назад, когда я потеряла дорогого мне человека. "Опустела без тебя Земля..." Александра Николаевна, у меня к Вам огромная просьба: приезжайте с концертами к нам в Киев. Пусть сколько угодно границ рисуют на карте, никому и никогда не удастся провести их в наших сердцах и душах".