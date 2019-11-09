Зеленский переводит управление обороной на стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переводе системы управления и руководства силами обороны страны на стандарты НАТО. Армия должна выполнить распоряжение до конца 2020 года, говорится на сайте президентского офиса.

Кроме того, правительство определит принципы организации и проведения планирования обороны с учетом опыта, накопленного странами ЕС и НАТО. До 31 декабря должна быть также создана военная полиция.

Наблюдатели связывают активизацию по сотрудничеству с альянсом с недавним приездом в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга.