Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает пресс-служба президентского офиса. Пока комментариев по программе нет, но отдельные ее пункты дают пищу для размышлений.

Так, комиссия по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года должна представить на рассмотрение президенту предложения об изменениях в конституцию в части децентрализации власти. По всей вероятности, речь идет о реализации Минских соглашений, которые предусматривают проведение выборов в ДНР и ЛНР, а также наделение региона особым статусом.

Кроме того, кабинет министров до конца текущего года должен разработать и подать в Верховную раду законопроекты по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок. Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной не прерывалось, но работает в урезанном виде. Хотя, как показала практика, прямой поезд в Москву быстро себя бы окупил.

Предусматривается, в том числе, активизация работы с областными администрациями. Зеленский после прихода к власти уволил свыше 15 губернаторов.

Во внешнеполитической части ничего нового не прозвучало. До конца 2019-го и в течение 2020 года правительство должно обеспечивать международную поддержку курса Киева "на европейскую и евроатлантическую интеграцию".