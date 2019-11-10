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10.11.2019 20:06
Рубрика: Общество

На Тверской, с видом на Кремль

11 ноября экономисты отмечают свой профессиональный праздник
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Спецвыпуск № 253(8011)
Сегодня почти тысяча представителей экономического сообщества соберутся в "Ритц-Карлтон" на Тверской, чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник День экономиста, который отмечается в дату основания Вольного экономического общества России - 11 ноября.
Цвет экономического сообщества соберется сегодня в "Ритц-Карлтон" на Тверской. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Цвет экономического сообщества соберется сегодня в "Ритц-Карлтон" на Тверской. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Цвет экономического сообщества соберется сегодня в "Ритц-Карлтон" на Тверской. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На праздник приглашены известные ученые, представители реального сектора экономики и экономических вузов страны, государственные и общественные деятели.

В этот день Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания России проводит Всероссийское экономическое собрание. Мероприятие проходит ежегодно начиная с 2016 года. На Собрании экономисты по традиции подводят экспертные итоги года, а Вольное экономическое общество России представляет результаты общероссийских просветительских проектов.

Эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН в ежеквартальном прогнозе сравнивают ситуацию в российской экономике с глубокой колеей, в которую попала машина. "Где-то рядом есть асфальтированное шоссе, на котором совсем другие скорости, но туда еще нужно попасть, и с каждым километром движения в колее это сделать все труднее", - отмечают ученые. По итогам первого полугодия 2019 года рост ВВП составил около 0.7%, и эксперты отмечают, что он по-прежнему крайне хрупок. Поэтому тема собрания в этом году звучит следующим образом: "Россия: новые идеи - новые решения".

Известный ученый рассказал о месте России в мировой экономике

Новые идеи и решения, которые позволят модернизировать российскую экономику, обеспечить научно-технологический прорыв, а также предложения экспертного сообщества в части достижения целей, поставленных перед правительством в майском указе президента России, будут вынесены на обсуждение на пленарном заседании Всероссийского экономического собрания.

На собрания также будут объявлены имена лауреатов общероссийской высшей общественной экономической премии - "Экономист года" и общественной премии "Экономическая книга года". Впервые в День экономиста будут награждены лучшие региональные площадки общероссийской образовательной акции Всероссийский экономический диктант, который россияне и жители ближайшего зарубежья писали недавно, 9 октября 2019 года.

"Российская газета" стала официальным информационным партнером Всероссийского экономического собрания.

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